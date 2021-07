Sabato 17 luglio alle ore 21 si esibirà nello splendido complesso monumentale di Santa Croce (luogo del FAI), a Bosco Marengo, la Banda Musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, diretta dal Maestro Donato di Martile, con la partecipazione straordinaria del Clarinetto solista Rocco Parisi. La serata sarà condotta da Alessandra Dellacà.

Il concerto è il primo evento della Rassegna I luoghi e la Musica, all’interno del NOVI MUSICA FESTIVAL, progettato e organizzato dall’Associazione Novi Musica e Cultura in collaborazione con l’Associazione Karkadè. Entrambe le Associazioni sono novesi. Maurizio Billi è Direttore artistico di tutta la manifestazione, che presenta anche masterclass, giornate di studio in ambito musicale ed un Concorso Internazionale di Composizione d Musica per Fiati e percussioni (il concorso, alla prima edizione, sta avendo risonanza a livello internazionale, grazie alla prestigiosa direzione artistica del Maestro Maurizio Billi).

Maurizio Billi, che per 18 anni ha ricoperto lo stesso ruolo nel Festival Marenco, è dal 2020 il direttore artistico dell’Associazione NOVI MUSICA E CULTURA. Direttore organizzativo è la Dott.ssa Patrizia Orsini, fino a Dicembre 2020 direttrice della Biblioteca Civica di Novi Ligure. Renzo Piccini è il Presidente (in allegato scheda)

Il concerto è ad ingresso libero e gratuito con prenotazione. Le prenotazioni potranno essere richieste alla mail novimusicaecultura.direzione@gmail.com a partire dal 6 luglio. I posti saranno numerati e assegnati con prenotazione in base all’arrivo della richiesta.

Il concerto si svolgerà all’aperto. In caso di maltempo si terrà all’interno della Chiesa di Santa Croce. Poiché in tal caso i posti saranno limitati, gli spettatori con prenotazione non inseribili all’interno della Chiesa, potranno vedere in diretta il concerto, su Maxi schermo, all’interno del Centro Monumentale, nella prestigiosa Sala Gorbaciov.

Il luogo del concerto (sia all’aperto, sia in caso di maltempo) è accessibile anche a spettatori con disabilità. motoria

Un momento emozionante sarà quello della lettura della PREGHIERA DEL VIGILE DEL FUOCO a cura di una giovane lettrice, che ha seguito laboratori di teatro organizzati dall’Associazione Karkadè, Bianca Laura Piccinini, di Novi Ligure,

Il concerto è stato possibile grazie alla preziosa sinergia fra il Comune di Bosco Marenco, l’Associazione Novi Musica e Cultura (che ha la Direzione artistica dell’evento), l’Associazione Karkadè, l’Associazione Amici di Santa Croce ed i vertici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ed in particolare del Dirigente Novese, Dott. Marco Cavriani. E’ sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona. E’ in corso l’istruttoria per il patrocinio oneroso del Consiglio Regionale del Piemonte. Un sostegno significativo è stato dato da molte aziende del territorio e dagli amici dell’Associazione NOVI MUSICA E CULTURA.

Alle ore 18 il Sindaco di Bosco Marenco Franco Gazzaniga incontrerà presso la casa Comunale i Vertici Nazionali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco e Autorità Nazionali, che successivamente saluteranno il personale dei Vigili del Fuoco impegnati nella manifestazione Pompieropoli, riservata ai bambini (vedi scheda allegata) e alle 18,30 visiteranno il Complesso Monumentale di Santa Croce, per poi partecipare al Concerto, dedicato ai tre Vigili del Fuoco periti nell’esplosione di Quargnento.

Nel corso del concerto del 17 luglio verrà presentata in anteprima un’installazione dal titolo: “THE SHOW MUST GO ON”

.