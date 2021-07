Sabato 10 luglio alle ore 21,30 nella Chiesa di S. Maria e S. Siro in Sale si terrà la manifestazione “Per seguir virtute e canoscenza” di e con Lucilla Giagnoni, letture dall’Inferno, dal Purgatorio e dal Paradiso della Divina Commedia di Dante Alighieri. Nel pomeriggio, alle 15,00, nell’orto-giardino della Chiesa di S.Maria e S. Siro si terrà “Raccontare”, incontro di formazione teatrale con Lucilla Giagnoni (riservata a max 15 persone- posti esauriti), mentre alle 19,00, sempre nell’orto -giardino Davide Sannia incontrerà Lucilla Giagnoni (max 40 persone).

Con questa intensa giornata dedicata al teatro si chiude la stagione iniziata il 14 maggio scorso che ha visto alternarsi nella Chiesa e negli spazi dell’orto giardino vari eventi con artisti nazionali e internazionali. Abbiamo avuto in tutte le occasioni, sia serali sia pomeridiane, una grande risposta di pubblico con oltre 900 presenze, ovvero il sold out per ogni spettaccolo.

Questo ultimo evento rappresenta un’occasione per ammirare una grande donna di spettacolo Lucilla Giagnoni attrice, sceneggiatrice e autrice televisiva italiana che ha lavorato con Luigi Squarzina, Franco Piavoli, Nicola Campogrande, Alessandro Baricco, Paola Borboni, Giuseppe Bertolucci, Kate Mitchell, Marco Balliani, Sebastiano Vassalli, Alessandro Benvenuti e altri.

E’ attualmente direttore artistisco del teatro Faraggiana di Novara. Tra i suoi ultimi impegni ricordiamo l’attenzione alla poetica dantesca che è culminata nella trasmissione sui Rai 5 dove dal 21 febbraio al 25 marzo, per la prima volta, La Divina Commedia, nella sua versione intergrale, è stata letta e interpretata da una donna.

Come per le altre rappresentazioni è necessaria la prenotazione (cento i posti disponibili ) che si potrà effettuare presso il ComitatoAmici di S. Maria e S. Siro cell. 335.344107 o mail comitatoamicisantamaria@gmail.com.