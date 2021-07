Dopo l’esordio a Cuneo, con la presenza di otto editori piemontesi, prosegue l’Independent Grand Tour, ideato dal team di Hangar del Libro (progetto di Regione Piemonte) e dal Salone Internazionale del Libro di Torino per raccontare l’editoria indipendente e cominciare a far scoprire le prime novità della prossima edizione del Salone (14-18 ottobre 2021)

Sabato 17 luglio 2021 alle ore 17 il viaggio fa tappa ad Alessandria (Centro Congressi Alessandria, piazza Fabrizio De André 76) con otto editori indipendenti piemontesi e i loro autori e gli organizzatori del Salone del Libro, per un appuntamento proposto in collaborazione con l’Associazione Cultura e Sviluppo Alessandria.

Buendia Books presenterà La passione per la libertà. Ricordi e riflessioni di Pier Franco Quaglieni; Golem Edizioni proporrà Break The Silence di Mariachiara Cataldo, Giulia Chinigò, Francesca Valentina Penotti e Francesca Sapey; Impremix racconterà Il gatto nella tempesta di Alessandro Cerutti; Ink Line Edizioni sarà presente con Segni di pietra, torri e castelli della Valle d’Aosta di Francesco Corni; LAReditore illustrerà Aleramici di Alberto Busca; Robin Edizioni presenterà St. Ives di Robert Louis Stevenson; Rosenberg & Sellier proporrà Il silenzio dell’amianto di Alberto Gaino; Voglino Editrice consiglierà Cieli su Torino – Una città raccontata dai maggiori scrittori contemporanei di AA. VV e a cura di Renzo Sicco.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti (senza prenotazione).

Otto le tappe nei capoluoghi piemontesi previste dal progetto, che coinvolge circa trenta editori piemontesi chiamati a proporre le ultime uscite o i titoli in catalogo a cui sono più affezionati. Dopo aver toccato Cuneo e Alessandria, Independent Grand Tour sarà a Verbania (sabato 11 settembre, ore 17), ad Asti (sabato 18 settembre, ore 17), a Biella (sabato 25 settembre, ore 17), a Vercelli (sabato 2 ottobre, ore 17), a Novara (sabato 9 ottobre, ore 17), a Torino (al Salone Internazionale del Libro).

Independent Grand Tour anima le vie e le piazze delle città ospiti e si snoda in due momenti. A ogni tappa attori e “strilloni” chiamano a raccolta il pubblico con azioni teatrali in giro per la città. Momento clou della giornata è l’incontro pubblico, in cui si alternano le presentazioni di otto libri di case editrici indipendenti piemontesi e in cui poco per volta vengono svelata le novità della prossima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, in compagnia dei suoi organizzatori e promotori. Un momento in cui anche le librerie cittadine possono raccontarsi ai propri lettori.

Independent Grand Tour è accompagnato da una vetrina virtuale online su www.hangardellibro.it che illustra tutti i titoli delle case editrici indipendenti che vengono presentati nel viaggio letterario, per aiutare i lettori nella scelta dei libri che più incontrano i loro interessi, le loro passioni, i loro gusti. Una vetrina che, in occasione di ogni tappa, si farà anche reale, per sfogliare “in presenza” romanzi, saggi, raccolte di poesie, graphic novel, albi illustrati e libri per bambini che fanno parte del variegato catalogo dell’editoria indipendente piemontese.

Independent Grand Tour è viaggio letterario e far conoscere la grande ricchezza delle realtà editoriali e librarie piemontesi, eccellenza a livello nazionale. Un modo per contribuire a dare impulso alla diffusione e promozione della filiera del libro, sostenendo il lavoro di molti piccoli imprenditori e commercianti, soprattutto dopo un anno che ha visto il comparto culturale in grave difficoltà a causa della pandemia.

«Dopo la pandemia, che ha visto il comparto culturale in grave difficoltà – spiega Vittoria Poggio, assessore Cultura, Turismo, Commercio Regione Piemonte –, creare momenti e iniziative come Independent Grand Tour, che hanno come obiettivo la diffusione e la promozione della filiera del libro, diventa davvero un’azione importante e necessaria per salvaguardare e supportare il lavoro di molti piccoli imprenditori e commercianti».

Tutti gli editori di Independent Grand Tour

Cuneo: ARABA FENICE, ASSOCIAZIONE PRIMALPE, FUSTA EDITORE

Novara: EDIZIONI ASTRAGALO, IL BABI EDITORE

Torino: ATENE DEL CANAVESE, BUCKFAST EDIZIONI, BUENDIA BOOKS, DIABOLO EDIZIONI, EDITRICE LA PICCOLINA, EDIZIONI DEL CAPRICORNO, EDIZIONI SUIGENERIS, EFFATA’ EDITRICE, ESPRESS EDIZIONI, GOLEM EDIZIONI, IL LEONE VERDE EDIZIONI, IMPREMIX, INK LINE EDIZIONI, LAReditore, MIRAGGI EDIZIONI, NEOS EDIZIONI, ROBIN EDIZIONI, ROSENBERG&SELLIER, VOGLINO EDITRICE

Vercelli: EDIZIONI EFFEDI’

Independent Grand Tour è un progetto di Hangar del Libro e Salone Internazionale del Libro di Torino.Media Partner: Radio G.R.P. Giornale Radio Piemonte.

Hangar del Libro è un progetto di Regione Piemonte, realizzato da Fondazione Circolo dei lettori con il contributo di Camera di Commercio di Torino attraverso il suo Punto Impresa Digitale.

