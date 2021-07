Il Teatro della Juta di Arquata Scrivia propone un doppio appuntamento per il weekend presentando la rivisitazione di due grandi classici.

Sabato 17 Luglio alle ore 21:30 andrà in scena “Il sogno di Bottom” di Onda Larsen uno spin off di uno dei più divertenti spettacoli di Shakespeare. Siamo nel 1595, nel bosco di “Sogno di una notte di mezza estate”, Bottom e Quince provano lo spettacolo per il Duca. Finita la prova, Bottom si addormenta e si risveglia quattro secoli dopo davanti ad un giovane regista che sta cercando di allestire uno sgangherato progetto teatrale nella speranza di ottenere qualche finanziamento pubblico. Bottom si lascerà coinvolgere con non poche difficoltà e involontariamente metterà a nudo le contraddizioni del nostro presente grazie alla sua semplicità. Scritto e diretto da Lia Tomatis con Riccardo De Leo e Gianluca Guastella.

Domenica 18 Luglio l’appuntamento sarà nel pomeriggio alle ore 18:00 con il ritorno in scena della Compagnia del teatro della Juta dopo la lunga chiusura invernale. La compagnia porterà sul palco “Aulularia- La commedia della pentola”. La nuova riscrittura di Luca Zilovich del testo di Plauto mette in luce temi attuali quali l’attaccamento ai beni materiali e il potere che da sempre essi esercitano. Il vecchio Euclione trova in casa sua una pentola piena d’oro e inizia a logorarsi salute e cervello per paura che gliela portino via. Vive così nel terrore di tornare povero e comincia a sospettare di tutti, dal suo servo fino alla sua stessa figlia, vedendoli come possibili ladri della sua segreta fortuna. Nel frattempo la figlia Fedra e il fidanzato Liconide cercano di trovare il modo per convolare a nozze, il tutto condito, rimescolato e ingarbugliato dal distratto servo Strobilo, colpevole di tutti gli equivoci della commedia. Sul palco: Giacomo Bisceglie, Marta Coassolo, Simone Guarino, Riccardo Massone e Linda Morando.

Per l’occasione il Teatro della Juta offre la possibilità di partecipare alla visione di entrambi gli spettacoli con un unico biglietto al costo di euro 12.

Il servizio bar sarà a cura della Pro Loco di Arquata Scrivia.

La rappresentazione si svolgerà seguendo tutte le norme Anti-Covid19 previste dalla legge.

In caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno all’interno del Teatro della Juta.