Saranno ancora musica, teatro e mostre d’arte a caratterizzare il prossimo fine settimana di Esco – Estate a Corte, la rassegna organizzata dagli Assessorati alla Cultura e alle Manifestazioni della Città di Casale Monferrato.

Si partirà venerdì con una modifica al programma: alle ore 18,30, infatti, non si terrà l’appuntamento con il Cocktail tra le righe per un impegno dell’ultima ora dell’autrice Maria Rosaria Selo. La presentazione de L’albero dei mandarini è stata rinviata a data da destinarsi.

Tutto confermato, invece, per la sera, quando alle 21,30 sul palco allestito nel cortile di Palazzo Langosco (ingresso da via Cavour, 5), ci si potrà immergere nella hit degli anni Settanta e Ottanta con il musical in due atti Disco Inferno, a cura della compagnia Doppio Esclamativo.

Sabato 24 ancora musica con il tributo a Renato Zero degli Amalo: inizio ore 21,30 al Castello del Monferrato. Domenica 25 luglio, infine, si ritorna a Palazzo Langosco per lo spettacolo teatrale Agosto col maglione con la Compagnia Teatrale Fubinese. Inizio ore 21,30.

La divertente commedia, con testo e regia di Massimo Brusasco, racconta la storia di una scalcinata compagnia teatrale che, su suggerimento dei medici, decide di aiutare un amico a recuperare la memoria mettendo in scena, in piena estate, una commedia natalizia per fargli rivivere il periodo in cui ha avuto il trauma che gli ha fatto perdere i ricordi.

Proseguono anche le due apprezzate mostre allestite nelle sale interne del Castello del Monferrato: nelle Sale al Secondo Piano è presente Attraverso il tempo, antologia delle opere di Piergiorgo Panelli dal 1981 al 2021 che si chiuderà proprio domenica 25, e nel salone Spalti e Torrioni la collettiva L’ora di Mosca – Esperienza #02, che prevede per sabato 24 una visita guidata alle ore 16,00 con l’artista Nadia Galbiati. Orari: il sabato e la domenica dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

Info e aggiornamenti sulla kermesse estiva: www.comune.casale-monferrato.al.it/EsCo2021.

In città non mancheranno altri coinvolgenti appuntamenti, a partire dagli ultimi tre spettacoli della Stagione Teatrale Estiva all’Aperto prima della pausa di agosto: giovedì 22 sul palco di Palazzo Langosco andrà in scena Vivaldiana con la Spellbound Contemporary Ballet, martedì 27 sarà la volta di L’amore segreto di Ofelia con Chiara Francini e Andrea Argentieri e giovedì 29 si esibirà la Kazakh State Chamber Orchestra con il violino di Aiman Mussakhajayeva. I biglietti sono disponibili online alla pagina www.vivaticket.com/it/venue/chiostro-santa-croce-langosco/512611061 oppure da Sassone Viaggi in via Saffi, 11. Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21,00.

Nell’ultima settimana di Scultura Sublime (www.comune.casale-monferrato.al.it/SculturaSublime) è ancora possibile assistere tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 al lavoro dei tre artisti, Nedim Hadzi Ahmetovic Mafai, Itahisa Perez Conesa e Valeria Vitulli, mentre scolpiscono la loro opera nel secondo cortile del Cortile del Castello. Tra le iniziative organizzate per il simposio di scultura, ci sono la mostra curata da Cecilia Prete dal titolo In… Seguendo Leonardo Bistolfi (al Castello del Monferrato), aperta ancora sabato 24 luglio, e le visite guidate a tema al Museo Civico: sabato 24 Dalle chiese e dai palazzi: le sculture del loggiato tra Piemonte e Lombardia a cura di Costanza Biani e domenica 25 L’accademia e la storia: la scultura ottocentesca nei ritratti a cura di Dario Salvadeo. Le visite si svolgeranno alle ore 11,00 e alle ore 17,00, su prenotazione ai numeri 0142/444309 – 444249 o alla mail museo@comune.casale-monferrato.al.it. Biglietto ridotto euro 2,50.

Esco – Estate a Corte 2021

Programma dei prossimi eventi a ingresso gratuito

Venerdì 30/07/2021 – ore 21.30

Cortile del Castello del Monferrato

Concerto della Rock Cover Band Modredak,

musica Rock con un piccola spolverata di Metal

Sabato 31/07/2021 – ore 21.30

Cortile del Castello del Monferrato

Concerto del Gruppo DMT, Ancora tu Tributo a Lucio Battisti

Domenica 01/08/2021 – ore 21.30

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

Spettacolo Teatrale Chi non ride rode: una serata in compagnia dei più grandi umoristi del 900

a cura del Teatro della Nebbia

Giovedì 05/08/2021 – ore 21.30

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

Spettacolo teatrale Volta la carta

a cura della Compagnia Teatrale Stardust Company

Venerdì 06/08/2021 – ore 18.30

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

Un cocktail tra le righe – Maria Cristina Moreschi, America, viaggi casuali nella terra dove tutto accade. EBS Ed.

a cura dell’Assessorato alla Cultura e della Biblioteca Civica Giovanni Canna

modera gli incontri, Paola Casulli

Venerdì 06/08/2021 – ore 21.30

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

Concerto di Tango Argentino – Cento anni di Tango Argentino dalla Cumparsita fino a Piazzolla

a cura dell’Associazione Tango Mio

Sabato 07/08/2021 – ore 21.30

Cortile del Castello del Monferrato

Concerto del gruppo B-Tree feat. Andrea Scagliarini, repertorio Blues con contaminazioni Jazzistiche

Domenica 08/08/2021 – ore 21.30

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

Spettacolo di musica e cabaret Facciamo finta che

a cura della Compagnia Teatrale Fubinese

Martedì 10/08/2021

Spalti del Castello del Monferrato

Notte di San Lorenzo

Recital con apericena del gruppo Not Only Swing e Paola Casulli

Sabato 21/08/2021 – ore 21.30

Cortile del Castello del Monferrato

Concerto della Vedo Nero – Zucchero Tribute Band

Domenica 22/08/2021 – ore 21.30

Cortile del Castello del Monferrato

Concerto della Paolo Bonfanti Band, Elastic blues

Lunedì 23/08/2021 – ore 21.30

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

Spettacolo teatrale Le donne di De Andrè

a cura del Collettivo Teatrale C.E.T

.Venerdì 27/08/2021 – ore 18.30

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

Un cocktail tra le righe – Giorgio Nardone, Il cambiamento strategico, Ponte alle Grazie Ed.

Sabato 28/08/2021 – ore 21.30

Cortile del Castello del Monferrato

Concerto della Moon Dance Band, Tributo a Michael Bublè

Domenica 29/08/2021 – ore 21.30

Cortile del Castello del Monferrato

Concerto della Band Elemento 90, tributo ai fantastici anni 90 Dance

Mercoledì 01/09/2021 – ore 21.30

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

Concerto di Musica Contemporanea

a cura dell’Associazione Divertimento Ensemble

Venerdì 03/09/2021 – ore 18.30

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

Un cocktail tra le righe – Sabina Matz, West, Portoseguro Ed.