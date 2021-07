Ricerca per:

Dopo la convalida degli arresti il processo è stato rinviato a settembre e gli arrestati sono stati rimessi in libertà.

Nella mattinata odierna, nel Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ventimiglia, in videoconferenza, si sono svolti l’udienza di convalida ed il procedimento per direttissima.

A carico di quest’ultimo è stata attivata la procedura amministrativa preliminare per l’espulsione dall’Italia.

Tutti gli operatori alla fine riportavano lesioni, per un totale di 40 giorni di prognosi.

Entrambi risultavano in stato di ubriachezza e reagivano con violenza al controllo di Polizia, minacciando e colpendo ripetutamente i due poliziotti ed i due carabinieri intervenuti.

La pronta azione delle forze dell’ordine metteva in fuga gli stranieri sulla spiaggia, prima che la situazione degenerasse.

L’azione congiunta è stata attivata a seguito della pronta comunicazione di un commerciante della zona, che segnalava al 112 una rissa in corso tra presunti migranti sulla spiaggia e riferiva la presenza di uno straniero armato di un coltello, poi risultato sottratto furtivamente poco prima nel dehor di un vicino ristorante.