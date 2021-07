Ricerca per:

E’ confermato l’appuntamento per giovedì 29 luglio 2021 alle ore 21 presso il Chiostro dell’Annunziata, con la partecipazione dell’Opera Symphony Orchestra diretta dal Maestro Lorenzo Tazzieri.

Perosi festival a Tortona, rinviato il concerto di Domenica per la finale degli Europei