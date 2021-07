Dopo lo stop dello scorso anno dovuto alla pandemia, nel segno della tradizionale torna la “Fiera d’Agosto” con le bancarelle dal 3 al 5 agosto in viale Saffi. Viene confermato anche il concerto della Madonna della Neve che sarà eseguito dal Corpo Musicale “Romualdo Marenco” il 3 agosto, alle ore 22, presso il Parco Castello.

Negli stessi giorni della Fiera (dal 3 al 5 agosto) si svolgerà la seconda edizione di “Novi gelato in festa”, un tributo alle eccellenze artigiane delle gelaterie novesi ideato dalla Consulta per il Commercio, l’Artigianato e l’Agricoltura del Comune di Novi Ligure. Nella tre giorni dedicata al gelato basterà fotografare il proprio cono o coppetta preferiti, postarlo su Instagram, menzionando la gelateria e @Novigelatoinfesta (account Instagram ufficiale della manifestazione). La gelateria che avrà collezionato più foto sarà decretata la “Regina della Festa”.

Nel corso dell’odierna conferenza stampa si consegnerà l’attestato alla Pasticceria Gelateria Giardini, vincitrice della prima edizione di Novi Gelato In Festa 2020.Tutti i dettagli dell’iniziativa sono disponibili sul sito www.distrettonovese.it/novi-gelato-in-festa. Tra le novità 2021 di Novi Gelato in Festa la collaborazione con La Bottega del Sanconiglio in Piazza Carenzi e il numero magico sul Passaporto del Goloso reperibile dalla app turistica Visit Distretto del Novese. App che potrà essere un valido assistente per permettere di scoprire i luoghi di Novi Ligure tra storia, architettura e curiosità, approfittando dei giorni di Festa.

Alla base dell’evento a sorpresa protagonista della Festa della Madonna della Neve, voluto dal Sindaco di Novi Ligure, la voglia di regalare attimi di allegria e sorrisi in particolar modo ai più piccoli e alle famiglie, messe a dura prova con la pandemia.

Per questo l’Amministrazione comunale ha voluto portare a Novi Ligure il 4 agosto, vigilia della Madonna della Neve, Michele Cafaggi, il “mago delle bolle di sapone”. Il primo artista in Italia a creare uno spettacolo intero dedicato alle bolle di sapone. Ha studiato tra Milano e Parigi recitazione, arti circensi, mimo, clownerie e improvvisazione. Ha partecipato e numerosi spettacoli di varietà, trasmissioni televisive (tra cui Italia’s got talent e Tu Si Que Vales), concerti ed eventi.

Michele e il suo team nel pomeriggio del 4 agosto a bordo del suo speciale “Bubble Risciò”, in luoghi della città collegati a Novi Gelato in Festa, regalerà sorrisi a grandi e piccoli con una performance itinerante pensata per evitare assembramenti, ma là dove ci saranno le condizioni potrà fermarsi proponendo brevi momenti di spettacolo. “Bubble Risciò” è una ventata di aria fresca, una scorpacciata di sorrisi, una carica di scherzi e simpatia. Sarà un’anteprima dello spettacolo serale Fish & Bubbles tra clownerie, giochi con l’acqua e bolle di sapone giganti che si terrà alle ore 22 nell’androne di Palazzo Dellepiane. L’ingresso, gratuito, sarà contingentato con massimo 100 posti disponibili. Per prenotazioni è necessario inviare una email a consulta.caa@comune.noviligure.al.it (apertura ingressi ore 21.30).

Sempre il 4 agosto, alle ore 21, la Chiesa della Collegiata in piazza Dellepiane ospiterà l’esibizione del duo formato da Simone Barbato (tenore e voce recitante) e Daniela Scavio (organo). L’evento è inserito nell’ambito della XLII Stagione internazionale di concerti sugli organi storici della provincia di Alessandria.