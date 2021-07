Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Anche perché, in questo caso, l’errore, a differenza di quando capita talvolta a noi di Oggi Cronaca che poi lo correggiamo, la modifica é impossibile, a meno di sostituire il cartello.

Quando si parla- anche in dialetto – si può dire di tutto ma quando si devono realizzare dei cartelli stradali la questione è diversa.