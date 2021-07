Ricerca per:

Se lo scorso anno la vendita del primo tomo aveva fornito un fondamentale contributo per il restauro dell’affresco quattrocentesco del “San Giorgio e il drago” presente nella Collegiata di Santa Maria Assunta, quest’anno la finalità molto onerosa del recupero dell’Oratorio impegnerà la comunità in altre iniziative ed eventi di natura benefica, destinati a realizzare un obiettivo molto sentito dai Pontecuronesi.

Un’occasione importante per la comunità, perché offre la possibilità di ritrovarsi, incontrarsi, socializzare, consolidare dei legami, rafforzare il senso di appartenenza….sentirsi un paese. Nella bella e storica cornice del cortile di Casa Scarsi, è stato presentato il 2°tomo dell’VIII Quaderno: un bel volume di 220 pagine, che completa l’opera dedicata ad “Artigiani e commercianti pontecuronesi”, di cui lo scorso anno fu pubblicato il 1° tomo.

L’appuntamento era imperdibile per tutti i Pontecuronesi che amano il paese e la cultura e così é stato.