Sarà dedicata alla Neurologia la diretta di venerdì 23 luglio che vedrà in collegamento il Dr. Luigi Ruiz per “Ospedale Risponde”.

Sui social dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria e sulla pagina Facebook di RadioGold (media partner dell’iniziativa), a partire dalle ore 14.30, sarà infatti possibile porre delle domande al Direttore della Neurologia circa l’accesso ai servizi e le numerose attività del reparto. Si tratta infatti di una struttura complessa che presenta sia un’area dedicata agli esami strumentali, come gli elettroencefalogrammi, sia un’area di degenza dove vengono ricoverati ad esempio i pazienti che arrivano dal Pronto Soccorso con patologie neurologiche urgenti quali gli ictus ischemici ed emorragici. La Neurologia, inoltre, è dotata di numerosi ambulatori specialistici per le cefalee, l’epilessia, la sclerosi multipla e le neuropatie periferiche, nonché di un Day Hospital in cui vengono trattati i pazienti che necessitano di terapie un po’ più invasive.

Al termine della settimana dedicata a questa specialità, che vede la pubblicazione sui profili aziendali delle foto del team e del video esplicativo grazie alla specifica campagna “Ospedale Siamo Noi”, i cittadini potranno quindi fare domande in diretta per approfondire e comprendere meglio come si opera in Neurologia.

L’evento sarà trasmesso in diretta su tre canali aziendali:

1. il sito internet alla pagina www.ospedale.al.it/eventi-in-diretta/

2. la pagina Facebook @aoalessandria

3. il canale YouTube Ospedale Alessandria