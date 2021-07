Fino al 31 dicembre 2021 alla pensione anticipata con Quota 100 possono accedere tutti i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive gestite da Inps, nonché della Gestione Separata, se hanno perfezionato il requisito contributivo ovvero 38 anni di contributi e quello anagrafico, cioè 62 anni di età. Al raggiungimento dei requisiti concorre tutta la contribuzione versata sia a lavoro che figurativa che da riscatto.

I lavoratori del settore privato, una volta attenuata risposta positiva alla domanda di pensione con Quota 100, dovranno attendere 3 mesi per ricevere il primo pagamento. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, una volta in possesso dei requisiti necessari, potranno decidere se cessare completamente e chiudere subito la propria attività o attendere altri 3 mesi. L’attività lavorativa autonoma non è compatibile con la pensione Quota 100, tranne in caso di lavoro occasionale per un massimo di 5.000,00 euro lorde l’anno.

