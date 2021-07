Ricerca per:

I sake sommelier in Europa sono circa 500 e da oggi anche il tortonese, oltre ad essere già terra di grandi vini, può affacciarsi su scenari nuovi e affascinanti, posizionandosi tra le grandi città italiane dove si bevono prodotti internazionali come appunto il sake, grazie alla presenza della nostra nuova rappresentanza sul territorio.

Nonostante il mondo del vino nel nostro Paese e nel nostro territorio faccia da padrone, il mondo del sake sta prendendo piede anche in Italia, che, dopo l’Expo del 2015 di Milano, la colloca al terzo posto tra i maggiori Paesi importatori di sake al mondo, superando anche la Gran Bretagna.

Una bella notizia per la città di Tortona: lo scorso 24 giugno, la tortonese Valentina Calabrò ha conseguito il diploma di Sake Sommelier, rilasciato dalla Sake Sommelier Association di Londra.