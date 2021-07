Lo scorso fine settimana, in orario notturno, la Polizia Municipale della Città di Bordighera ha sequestrato con finalità di confisca due motocicli che presentavano modifiche tecniche non consentite dal Codice della Strada; questo il primo risultato dell’attività di controllo intrapresa dal Comando, su iniziativa della Giunta, a seguito delle lamentele che cittadini, commercianti e turisti hanno rivolto all’Amministrazione in merito alla velocità ed alle emissioni rumorose delle due ruote.

Per le prossime settimane sono state disposte ulteriori puntuali verifiche sul territorio mirate alla prevenzione e, se necessario, all’attuazione di tutte le misure del caso. Velocità e rumori molesti sono cause di disagio e potenziale pericolo che l’Amministrazione non intende più tollerare, soprattutto in periodo estivo e in prossimità di aree pedonali come il lungomare Argentina.