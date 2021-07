Ricerca per:

“I responsabili della Caritas diocesana Luca ed Alessia stanno instradando noi volontari, giovani e vecchi, a svolgere questa nostra piccola missione nel miglior modo possibile”. Nelle parole di Gonzales, l’auspicio che questa attività della Caritas, presente in paese da tanti anni, possa progredire in efficienza ed efficacia.

L’impegno dei volontari della Caritas costituisce un valore importante della realtà pontecuronese e si pone nel solco tracciato da San Luigi Orione, che a Pontecurone ha avuto i natali e ha fatto della Carità la missione della propria vita e conseguentemente della Congregazione da Lui fondata, presente in venti nazioni del mondo.

“Siamo felici di aiutare le persone e le famiglie della nostra parrocchia che sono in difficoltà nell’affrontare i bisogni quotidiani!”. Così afferma il neo-responsabile coordinatore della locale Caritas, sig. Enrique Gonzales, soddisfatto e grato a S.E. Mons. Vittorio Viola, che nei giorni scorsi, dopo aver salutato i fedeli in Santa Maria Assunta e aver benedetto il Centro vaccinale, istituito nella sala Polifunzionale del Comune all’interno della Casa Scarsi, ha voluto recarsi a visitare e a benedire anche la nuova sede della Caritas, accanto alla chiesa di San Giovanni Battista, nei locali di quello che fu lo storico negozio di salumeria-panetteria di Filippo Riscolo, aperto proprio 100 anni fa.