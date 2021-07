Sabato 3 luglio i volontari della Delegazione FAI di Imperia hanno incontrato a Castellaro l’artista svizzera Ruth Lustenberger che li ha portati alla scoperta del suo giardino e delle sue sculture, a contatto con la natura, tra gli ulivi che guardano il mare di questo splendido lembo del Ponente Ligure.

Castellaro era stato sede della Giornata FAI di domenica 6 giugno, giornata premiata da una grande partecipazione di persone che hanno potuto “vivere” il borgo attraverso l’ampio ventaglio di visite proposte e di beni aperti a cura della nostra Delegazione FAI.

L’incontro con l’Artista è stato l’occasione per riunire i volontari che hanno lavorato durante la Giornata, per commentare l’esperienza vissuta e per trascorrere insieme in amicizia un momento conviviale.