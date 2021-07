È finita nel migliore dei modi, con il concerto della Aldo De Scalzi Band che – oltre che a chiudere il M&T Festival 2021 – ha celebrato la vittoria della Nazionale a Euro 2020. Con una festa spontanea che ha unito amore per la musica, passione per gli evergreen riproposti da De Scalzi e gioia per il risultato della combattutissima finale di Wembley. Tutti in piedi a cantare, ballare e applaudire, travolti dalle piacevole sensazioni da “Notti magiche”.

“Con il M&T abbiamo sancito il ritorno delle manifestazioni di punta di San Bartolomeo al Mare – spiega il Sindaco, Valerio Urso – che organizziamo da tempo con grande attenzione e che il pubblico e la critica dimostrano di gradire. Oltre alla straordinaria serata di domenica, che non poteva andare meglio, abbiamo avuto spettacoli molto eterogenei, dal reggae, al jazz, al pop, al rock, al teatro, alla comicità: il M&T è un Festival di arti varie e ogni anno proponiamo artisti di rilievo, compatibilmente con le nostre disponibilità, che non sono molte. Ciò che riusciamo a fare è dovuto anche al supporto di diversi sponsor che voglio ringraziare e alla collaborazione con alcuni organizzatori di eventi che ci consentono di poter accedere a vie preferenziali per avere gli artisti migliori alle migliori condizioni o altri contributi, come ad esempio la disponibilità del palco dove si svolgono gli eventi in Piazza Torre Santa Maria. Tutto ciò significa riuscire a far combaciare esigenza molto diverse, non sempre si riesce ad ottenere tutto, ma spesso riusciamo a proporre molto. Ora guardiamo agli eventi delle prossime settimane, nei prossimi giorni annunceremo alcune novità che inizialmente non erano state programmate e che sono in via di definizione”.