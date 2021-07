Ricerca per:

“Congratulazioni per la straordinaria impresa sportiva e grazie a nome di tutta la Città” ha detto Chiodi a giocatori e dirigenti del Derthona; poi ha voluto riportare una grande frase di uno di più grandi cestiti mai esisti, cioé Micheal Jordan: “Con il talento si vincono le partite, ma è con il lavoro di squadra e l’intelligenza che si vincono i campionati”.

Un successo incredibile ed infatti, nei giorni scorsi, il Sindaco di Tortona, Federico Chiodi, insieme all’Amministrazione Comunale, ha ricevuto, in Municipio, i giocatori, lo staff tecnico e i dirigenti del Derthona Basket, neopromosso in serie A1.

Il Comune ha ringraziato il Derthona basket per la promozione in Serie A