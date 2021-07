Il 2021 porta con sé cambiamenti e adeguamenti al classico motoraduno, appuntamento fisso del luglio di Castellazzo e Alessandria, per via dell’emergenza sanitaria. Anche il tradizionale omaggio dei Centauri alla loro Santa Patrona, la Madonnina della Creta, sarà diverso dal solito: la sfilata delle moto non ci sarà, ma questo non ferma i motociclisti di tutto il mondo nell’appello alla loro Santa Patrona. Il programma di quest’anno parte lunedì 5 per concludersi domenica 11 luglio, in un mix di appuntamenti live e in streaming che avranno il loro culmine sabato 10 alle 19.00, quando sull’altare verrà posta una teca, contenente una moto e alcuni caschi, dedicata ai centauri defunti e domenica 11 luglio alle 10.00 con la Celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Guido Gallese, vescovo di Alessandria. A seguire, si potrà assistere al meraviglioso spettacolo delle fontane luminose, in piazza San Carlo a Castellazzo, prima alle ore 22 e poi alle 23.

“Benvenuti Centauri!”. Cinque appuntamenti da lunedì a venerdì con vescovi, cardinali e storie di motociclisti da tutta Italia

Don Filippo Cappelli, un prete motociclista con quattro lauree, Monsignor Guido Marini, cerimoniere di papa Francesco (quel sacerdote che compare al fianco del Papa e che lo aiuta nelle celebrazioni), don Vincenzo Pawlos, rettore del Santuario dedicato alla Madonnina dei Centauri, Rocco Lopardo, vice presidente della Federazione Motociclistica Italiana: sono solo alcuni degli ospiti del programma televisivo ”Benvenuti Centauri!” che ci guiderà verso la Messa di domenica, per riflettere su temi come la libertà su e giù da una moto o il rischio che si corre per strada, ma anche quello che si affronta se si accetta o si respinge la volontà di Dio. Ogni puntata sarà condotta da Andrea Antonuccio, direttore del settimanale La Voce Alessandrina, negli studi di LaV Comunicazione.

Dove vederlo in streaming dal 5 al 9 luglio alle ore 21.00:

Online sui siti di Voce Alessandrina (lavocealessandrina.it) e Il Piccolo (ilpiccolo.net)

In Radio Fm e online su Radio Voce Spazio (radiovocespazio.it)

In televisione su Radio Gold Tv (canale 654)

Il programma completo del programma televisivo:

EP 01 – La cura

La copertina iniziale del programma sarà a cura di monsignor Guido Marini, cerimoniere del Papa, che risponderà alla domanda “Come ci si prende cura della propria vita?” ospite della serata don Vincenzo Pawlos, rettore del Santuario della Madonnina dei Centauri.

EP 02 – La libertà

Sua Eccellenza Marco Tasca, arcivescovo metropolita di Genova, risponderà alla domanda “L’ultima volta che ti sei sentito libero?”, l’ospite è don Filippo Cappelli, sacerdote appassionato di moto della diocesi di Cesena-Sarsina, con quattro lauree e un grande impegno nella Pastorale di strada.

EP 3 – Il rischio

Nella sua copertina iniziale Sua Eminenza il cardinale Giuseppe Versaldi risponderà alla domanda “Quanto è rischioso fare la volontà di Dio?”, mentre l’ospite di questa puntata è Rocco Lopardo, vice presidente della Fmi.

EP 04 – Affidarsi a Dio

La copertina iniziale sarà con Sua Eccellenza monsignor Roberto Farinella, vescovo di Biella, che risponderà alla domanda “Che cosa veramente possiamo controllare e cosa affidare della nostra vita?” mentre l’ospite è Salvatore Bongiovanni, vice presidente del Moto club Castellazzo Bormida che ha ricevuto una grazia dalla Madonnina dei Centauri.

EP 05 – La solidarietà

Monsignor Vittorio Viola, Segretario della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, ed amministratore apostolico e vescovo emerito di Tortona, risponderà alla domanda “Come possiamo dare concretezza alla solidarietà?”. Ospite dell’ultima puntata è Silvestro Castellana, che ci racconterà dei pellegrinaggi di don Angelo Spinolo, prete e uomo di solidarietà (è celebre il suo viaggio-pellegrinaggio in Lambretta nel ’59: 5 mila chilometri attraversando Jugoslavia, Siria, Giordania, e Israele con pochi soldi e nessuna conoscenza delle lingue).

Gli eventi del “weekend dei centauri” di sabato 10 e domenica 11 luglio

Il weekend prevede due appuntamenti dal vivo nel Santuario della Madonna della Creta (la “Madonnina dei Centauri”) a cui è possibile partecipare garantendo il rispetto delle disposizioni finalizzate al contenimento della pandemia di Covid-19 (adottando tutte le dovute misure e precauzioni, nel rispetto delle norme di contenimento della diffusione del virus e dei protocolli d’intesa tra il Governo e la Conferenza episcopale italiana).

Sabato 10 luglio, ore 19

Inaugurazione della teca contenente una moto e alcuni caschi, posizionata presso l’altare dedicato ai centauri e come da tradizione, verrà recitato il Santo Rosario per i motociclisti defunti, durante il quale il maestro Alfredo Borroni accompagnato dal maestro Gian Luigi Prati eseguiranno l’Ave Maria di Gounod e il Regina Coeli.

Sabato 10 luglio, ore 22

Si potrà assistere al meraviglioso spettacolo delle fontane luminose, in piazza San Carlo a Castellazzo, prima alle ore 22 e poi alle 23.

Domenica 11 luglio, ore 10

Santa Messa celebrata da monsignor Guido Gallese e don Vincenzo Pawlos, rettore del Santuario. Al termine della celebrazione verrà eseguito da dal Baritono Alfredo Borroni e il coro Liturgico San Francesco al Campo di Torino diretto da Carmelo Rampazzo, accompagnati dal maestro Gian Luigi Prati, l’inno dei Centauri scritto dal maestro Vittorio Verrai di Pisa nel 1946 che vinse un concorso nazionale indetto in quegli anni dal dottor Marco Re. A seguire, benedizione delle moto sul piazzale del Santuario e una puntata speciale di “Benvenuti Centauri!”.

