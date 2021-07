Sono bastate poche ore per individuare il responsabile del grave fatto di sangue

verificatosi a Imperia la notte scorsa. I Carabinieri della Sezione Operativa della

Compagnia cittadina, infatti, nel pomeriggio di oggi hanno sottoposto a fermo

d’indiziato di delitto d’iniziativa B.P., 33enne cuneese gravato da pregiudizi di polizia,

ritenuto responsabile di tentato omicidio aggravato in danno di un turista tedesco.

Erano le 3.30 di questa notte quando due giovani turisti tedeschi, uno dei quali

minorenne, chiedevano aiuto dopo essere stati aggrediti da un uomo che li aveva

ripetutamente colpiti con una spranga in ferro. Sono scattate immediate indagini da

parte dei militari dell’Arma, che dopo aver raccolto alcune testimonianze e visionato in

maniera minuziosa le numerose immagini registrate dagli impianti di

videosorveglianza cittadina, in tempi eccezionalmente brevi hanno dato un nome al

responsabile e ricostruito la vicenda. I due turisti, poco prima di essere aggrediti,

avevano avuto una discussione per futili motivi con B.P., giostraio attualmente a

Imperia per il 50° Festival del Luna Park. Riusciti ad allontanarsi, venivano raggiunti

dal giostraio e colpiti ripetutamente dallo stesso con una spranga in ferro. I violenti

colpi causavano un serio trauma cranico al turista minorenne, attualmente ricoverato

in prognosi riservata all’Ospedale di Pietra Ligure, mentre il maggiorenne è stato

giudicato guaribile in pochi giorni. La caccia all’uomo si è conclusa nel pomeriggio di

oggi, quando i Carabinieri della Sezione Operativa di Imperia, coordinati dalla locale

Procura della Repubblica, hanno sottoposto a fermo d’indiziato di delitto l’aggressore