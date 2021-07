Oltre 700 maglie vendute, una piazza piena di persone felici per una mattinata diversa dal solito e un bel messaggio

Alzarsi con le galline, correre in città, fotografarsi ed esseri felici per una mattinata e un evento dedicato soprattutto alle donne.

E’ stato un grande successo stamani in Piazza Malaspina a Tortona con centinaia di persone che si sono ritrovate per percorrere 5,3 km nella propria città.

Parliamo della manifestazione “5:30” importante iniziativa che si svolge in tutta Italia e che a Tortona é stata organizzata da Azalai con l’intento di promuovere un sano stile di vita attraverso il movimento, il buon cibo, la cultura e l’arte. Consiste nel percorrere camminando o correndo 5,3 km alle 5:30 del mattino.



Oltre 700 maglie vendute a Tortona, sorrisi di persone e bambini che hanno dato il benvenuto al sole trovandosi all’alba in piazza e – dettaglio tutt’altro che marginale, a differenza di quanto succede altrove, la maggioranza quando c’erano gli assembramenti, indossava la mascherina, dettaglio tutt’altro che marginale visto che alla variante delta del Civid bastano pochi secondi per infettare chi é vicino.

Presente anche il sindaco di Tortona Federico Chiodi, che ha dato il via all’evento facendo notare il suo piacere a vedere finalmente una piazza di sorrisi felici evidenziando anche che questa edizione era dedicata alle donne che subiscono violenza e che questa pandemia non le ha certo aiutate chiudendole ancora di più nelle loro mura domestiche.

Sono state proprio le donne a partire per prime con passo deciso e fiero. Il disegno dell’edizione 2021 infatti riporta un volto di donna, non si vede subito, bisogna prestarvi attenzione e cercarlo. La violenza spesso è un problema silente ma esiste!

Dietro sulle spalle invece è scritto in grande lo slogan dell’evento: “neverGIVEUP”, ovvero non mollare mai, una frase non solo dedicata alle donne ma a tutti. Un invito a non farci abbattere dagli eventi negativi ma proseguire sempre nel nostro cammino con coraggio e forza.

Presenti sul percorso delle cornici giganti, una proprio davanti al castello, dove molti hanno fatto le foto per ricordarsi la bella mattina.

Azalai che da sempre organizza eventi per la promozione del territorio, con la collaborazione di Arena Derthona e Errea Play Tortona, ha avuto un grande appoggio dal Comune di Tortona e dalle istituzioni che hanno partecipato con entusiasmo.

Il ricavato sarà utilizzato per migliorare la città di Tortona. Con l’edizione passata è stato possibile acquistare un defibrillatore e metterlo a disposizione in Piazza del Duomo rendendola “zona cardioprotetta”.

Di seguito alcune immagini.