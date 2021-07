Giovedì 01 Luglio, nella cornice di Villa Garibalda si è tenuta l’annuale conviviale per il passaggio di

consegne della presidenza del Rotary Club Tortona. Il Vicepresidente Carlo Borasi, in sostituzione del

compianto Presidente Domenico Traversa scomparso lo scorso mese di Maggio, ha passato il testimone a

Ferdinando Balzarotti.

Alla presenza di circa una settantina di convenuti, tra cui il sindaco Federico Chiodi, il Capitano Domenico

Lavigna Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Tortona e il dirigente scolastico dell’IIS Marconi

Prof. Guido Rosso si sono effettuate ben due passaggi di consegne: quello appunto del Rotary Club e

l’avvicendamento tra presidente uscente e presidente incoming del Rotaract Club Tortona, dove Luca Matteo Barberis ha concluso il suo incarico a favore di Guglielmo Gazzaniga.

La serata è stata un’occasione per raccontare, attraverso le immagini proiettate, il resoconto di tutta

un’annata di servizio a favore della cittadinanza tortonese e non solo e per ricordare soprattutto la figura del Presidente Traversa per la sua guida appassionata, la sua gentilezza e determinazione nel perseguire gli autentici valori rotariani.

Durante lo svolgimento della cerimonia sono stati ufficialmente presentati al club i nuovi soci Maria Leddi,

Chiara Marcianò, Silvia Maj, Elena Valvecchia e Pier Luigi Zenevre.



E’ stata anche l’occasione per conferire a quattro soci del Club di Tortona l’onorificenza “Paul Harris Fellow” per l’impegno e lo spirito di servizio dimostrati in questi anni: Alberto Meirana, Enrico Pianetta, Pietro Ratti e Luca Zerba Pagella sono stati premiati alla presenza dell’assistente del governatore Natale Spineto in rappresentanza del Governatore del Distretto Rotary 2032, Giuseppe Musso.

Il Direttivo per l’anno rotariano 2021/2022 è composto oltre al Presidente Ferdinando Balzarotti da: Luca

Zerba Pagella (Vicepresidente), Gianni Mogni (Segretario), Paolo Omodeo Zorini (Prefetto), Alessio

Cadamosti (Tesoriere), Michele Taverna (Consigliere), Gianfranco Petrini (Consigliere), Carlo Pasotti

(Consigliere), Alessandro Scaccheri (Past Presidente) e Alberto Meirana (Presidente nominato).

Il Rotary Club di Tortona conferma l’impegno profuso negli ultimi anni attraverso una serie di services e di

interventi afferenti l’ educazione sanitaria, la cultura, l’orientamento professionale e l’assistenza alle fasce più deboli della popolazione