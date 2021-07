La Polizia ferroviaria di Novi Ligure, nel corso di interventi di controllo nei pressi della stazione ha sanzionato un sessantasettenne italiano per violazione al codice della strada. L’uomo ha attraversato con la propria autovettura un passaggio a livello, nei pressi di Ovada, con il semaforo rosso e le barriere in chiusura, rimanendo sulla sede ferroviaria. Illeso, è stato trasportato in sicurezza al di fuori dell’area e successivamente sanzionato amministrativamente. L’occorso non ha causato ripercussioni alla circolazione ferroviaria;

Gli agenti poi hanno denunciato, in due diverse occasioni, un sessantaduenne italiano per violazione del divieto di accesso all’area ferroviaria emesso lo scorso mese di maggio dal Questore di Alessandria, in applicazione delle norme per la sicurezza delle aree pubbliche “Daspo Urbano”;