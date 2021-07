Casale Monferrato Lunedì 12 luglio u.s., in Casale Monferrato (AL), i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione ad un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria di Milano, rintracciando e traendo in arresto G.S. classe 1973, del luogo. L’ uomo, che dovrà scontare una pena complessiva di anni 1 e mesi 4 di reclusione per il reato di ricettazione, terminate le formalità di rito è stato condotto presso la propria abitazione in regine di detenzione domiciliare.

Murisengo Mercoledì 14 luglio u.s., in Murisengo (AL), i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito all’Autorità Giudiziaria di Vercelli per il reato di danneggiamento seguito da incendio, in concorso, due persone, rispettivamente classe 1953 della provincia di Asti e classe 1970 di Torino. I predetti, in Murisengo località San Candido, dopo aver incendiato alcune sterpaglie, perdevano il controllo delle fiamme che si propagavano nel terreno confinante, coinvolgendo diverse rotoballe di fieno appartenenti ad una terza persona. Sul posto personale dei vigili del fuoco per lo spegnimento dell’incendio.