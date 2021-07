L’ultima settimana di luglio il calendario di “E…state d’Istanti” al chiostro dell’Annunziata di Tortona prevede due appuntamenti.

Giovedì 29 alle ore 21 si terrà il primo concerto del Perosi Festival 2021. La serata vedrà l’esibizione dell’Opera Symphony Orchestra, costituita nel 2019 e composta da 60 musicisti con esperienze internazionali, che eseguirà due opere perosiane: la suite “Roma”, una delle composizioni inedite del maestro, e la pastorale “Dormi non piangere”, poema sinfonico composto intorno al 1913.

Lorenzo Perosi compose nove suites orchestrali per omaggiare alcune città italiane, oltre a quella che si potrà ascoltare giovedì sera dedicata alla città eterna, “Roma”, ricordiamo che la quinta composizione della serie la dedicò a “Tortona”, sua città natale.

Venerdì 30 luglio l’appuntamento è con l’ultimo spettacolo della rassegna “Burattini, marionette e pupazzi in cortile” a cura dell’Associazione Sarina e dedicata al teatro di figura.

Lo spettacolo in cartellone è “Non aprite quella porta, la storia dei caprettini e del lupo” proposto dalla compagnia “Vecchia Soffitta” di Torino, che sostituisce quello previsto della compagnia “Is Mascareddas” che, invece, non potrà essere a Tortona.

Lo spettacolo si sviluppa sul canovaccio della nota fiaba dei fratelli Grimm ma con un finale meno cruento rispetto all’originale. La rappresentazione è realizzata con burattini a guanto in baracca a due piani.