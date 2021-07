Un grand weekend slow tra i Colli Tortonesi, assaggiando i vini e i piatti nelle migliori cantine della zona, insieme ai produttori e scoprendo le bellezze del territorio.

Slow Food Piemonte e Valle d’Aosta e la Condotta del Tortonese, organizzano una nuova edizione

di “Quatar pass per Timurass”. Una giornata dedicata al vino Colli Tortonesi Timorasso DOC, ai

prodotti delle Nostre Valli, alla scoperta del nostro territorio delle sue risorse naturali e culturali.

Saranno coinvolte molte tra le migliori Aziende vitivinicole del territorio, le quali offriranno in

abbinamento a vini di alta qualità i prodotti e i piatti più rari e tipici del territorio.

La manifestazione è prevista per domenica 11 Luglio 2021 e si svolgerà dalle ore 10:00 alle ore

18:00 con partenza ed iscrizioni presso il Dongione di Carbonara Scrivia, Piazza Goggi dalle

10:00 alle 12:00.

La manifestazione è una delle tappe di Cantine a Nord Ovest, manifestazione itinerante organizzata da Slow Food Piemonte e Valle d’Aosta per promuovere e far conoscere i grandi vini del Piemonte. Partendo da un punto stabilito ciascuno è libero, per ogni appuntamento, di organizzare il proprio giro alla scoperta delle cantine e del territorio.

Per garantire un’esperienza indimenticabile i posti sono limitati per cui, per ciascuna tappa, è necessario prenotarsi.

Informazioni a: info@cantineanordovest.com

Tel: 335 6365593

web: slowfoodpiemonte.com

Per ogni tappa:

SOCIO/A SLOWFOOD – 25 EURO

NON ASSOCIATO/A – 35 EURO

Per iscrizioni entro Venerdì 9 Luglio verrà applicato uno sconto di 5€ alla quota di iscrizione sia Soci che non soci

Obiettivi della Manifestazione

Con questo progetto vorremmo creare un’occasione di scoperta e valorizzazione del territorio sia

dal punto dei suoi prodotti di assoluta eccellenza, sia del suo patrimonio storico culturale.

Presso le aziende vitivinicole partecipanti si potranno degustare oltre ai vini Timorasso anche i

prodotti del territorio:

Il Salame delle Valli Tortonesi (Presidio Slow Food)

La fragola di Tortona (Presidio Slow Food)

La ciliegia Bella di Garbagna (Presidio Slow Food)

Il formaggio Montébore (Presidio Slow Food)

Il miele

Le pesche di Volpedo

2