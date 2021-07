località

Tortona

sede evento

centro storico

date evento

tutti i giovedì dal 17 giugno al 29 luglio 2021

Prendono il via le manifestazioni in centro città, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, con il primo evento organizzato in collaborazione con l’Unione Commercianti, e Terre Derthona.

In contemporanea con le aperture straordinarie dei negozi, organizzate dall’Unione Commercianti, come da tradizione nei giovedì sera, i produttori enogastronomici del territorio, abbinati in alternanza ogni giovedì ad un bar, proporranno un aperitivo speciale con prodotti tipici e vini del tortonese.

Per le serate estive tortonesi sono inoltre previsti, a partire dal 18 giugno e fino a settembre, più di trenta spettacoli per la rassegna Estate d’Istanti, realizzati con la collaborazione di Piemonte dal Vivo, Attraverso Festival, Associazione Sarina, Tavolo della Cultura, Festival Perosiano, Arena Derthona e di tantissime altre associazioni culturali e di volontariato presenti in città.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA PRESSO I BAR ADERENTI!





ELENCO PRODUTTORI

CASCINA BOSCHETTO

salumi e formaggi

DOLCEMENTE PASTRY LAB

pasticceria dolce e salata

FORESTERIA LA MERLINA

salumi

CUORE DI PANE BIO

panetteria bio

CASCINA GIAMBOLINO

salumi, carne, vino

CANTINE VOLPI TORTONA

vino

LA MONTEMARZINA

confetture e composte

VIGNAIOLI BATTEGAZZORE

vino

CASEIFICIO TERRE DEL GIAROLO

formaggi

LA TANA DEL TROLL

formaggi

MONTALDO LUCA

formaggi

ELENCO BAR

– DEGUSTAZIONE CAFE’ via Carducci 9 cell. 3396632334 – e-mail monimo971@gmail.com

– VICTORY CAFE’ c.so Montebello 19/A tel. 0131.481270 – e-mail manupino@live.it

– ART CAFE’ c.so Alessandria cell. 3404572454 – e-mail andrea.bani1987@libero.it

– L’IDEA l.go Borgarelli 5 tel. 0131.894691 – e-mail porta.elisa76@gmail.com

– LIBRERIA NAMASTÈ BOOK AND COFFEE via Emilia 168/A cell. 3791298853 – e-mail namastelib@libero.it

– BAR GALLERIA via Carducci 12 cell. 3470266662 – e-mail lucapregliaschi@gmail.com

– LUGANO BAKERY & CAFE’ via Emilia 302 cell. 3336011515 – e-mail sabina.lugano@gmail.com

– BAR MIGNON via Emilia 234 tel. 0131.863964 – e-mail lsitalia80@gmail.com

– GELATERIA MARE DI VHO l.go Borgarelli 16 cell. 3392523510 – e-mail maredivho@yahoo.it

– AROMA WINEBAR via Emilia 114 cell. 3496029513 – e-mail info@aromawinebar.it

eventicollaterali

– apertura musei tutti i giovedì dal 17 giugno al 29 luglio: Museo Diocesano dalle ore 20:30 alle 22:30

Museo Civico e Quadreria piazza Arzano dalle ore 19:30 alle 22:30

Atelier Sarina Palazzo Guidobono dalle ore 20:30 alle 22:30