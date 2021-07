Da lunedì 26 lugliola Biblioteca Civica “ Francesca Calvo” riapre al pubblico, dopo una pausa imposta prima dall’emergenza Covid-19 e poi da indifferibili interventi di manutenzione agli impianti tecnici, con le modalità di fruizione dei servizi previste dalle normative vigenti volte a contrastare la pandemia.

La Biblioteca sarà aperta per il prestito in sede da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.

L’accesso sarà consentito ad un massimo di due persone alla volta e limitato alla Sala Blu dove si potranno ritirare i volumi già prenotati telefonicamente o via mail, visionare e prendere in prestito le novità in esposizione.

I libri non direttamente accessibili potranno essere richiesti ai bibliotecari; sono temporaneamente esclusi dal prestito i documenti multimediali.

Negli stessi orari sarà possibile la fruizione delle Sale Blu come sale studio, solo su prenotazione e fino ad esaurimento dei posti, per limitare il numero delle persone presenti contemporaneamente negli spazi della Biblioteca.

Si potrà inoltre, sempre su prenotazione, accedere alla Sala Studi Locali.

La restituzione dei volumi continuerà ad essere effettuata esclusivamente servendosi dell’apposito box situato all’esterno della Biblioteca.







Per prenotazioni, iscrizione al prestito, ricerche bibliografiche o informazioni:

mail : serviziobiblioteca@asmcostruireinsieme.it

Tel. 0131-515917