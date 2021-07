Non é bello essere primi in questa classifica e soprattutto non é bello esserlo con distacco con quasi il doppio dei positivi della città di valenza che si trova al secondo posto, ma purtroppo é così: la città di Tortona conta il più alto numero di positivi al Covid della provincia di Alessandria e, a quanto pare, sono quasi tutti giovani asintomatici o con pochi sintomi.

Risulta dai dati che pubblichiamo nella tabella che vedete sopra. Certo si tratta di numeri ancora molto bassi e quindi tutt’altro che preoccupanti ma, come sappiamo, si fa presto a salire.

Naturalmente non ci lasciamo andare in strali allarmistici, perché come noto, grazie al vaccino, i sintomi sono fortemente diminuiti e di Covid non si muore quasi più, così come i casi in terapia intensiva sono fortemente diminuiti, ma é bene dirlo, si tratta di un provvedimento-tampone che ci consente di vivere oggi, quasi una vita normale senza pensare al futuro.

Un futuro che non sappiamo come potrà essere perché poco o nulla sappiamo: se e quali effetti potrà avere il vaccino sul nostro organismo e se e quali effetti potrà avere l’assunzione eccessiva di proteina spike.

Di sicuro, vaccinarsi é molto meglio che rischiare di prendere il virus ed é fortemente raccomandato per chi é costantemente a contatto con le persone e ha una vita sociale importante, perché così riduce di oltre due terzi il rischio di contrarre il virus e anche nella malaugurata ipotesi lo prendessimo, quasi certamente non moriremmo né avremmo gravi sintomi, ma quali effetti, che durata e quale protezione avrà il vaccino su future varianti, oggi non possiamo saperlo.

E queste verità siccome molti TG non le dicono le scriviamo noi.