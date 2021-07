Ricordate lo scorso anno? Il 6 luglio 2020 i nuovi casi di Covid (dati ufficiali del Ministero della salute) erano soltanto 208 con 8 morti, ieri 6 luglio 2021 cioé un anno dopo, malgrado i vaccini e metà della popolazione già vaccinata, i nuovi casi di Covid ieri erano 907 con 24 morti!

Non bisogna essere un’aquila per capire che c’é qualcosa che non va!

Però cantiamo vittoria, ci assembriamo per le partite dell’Italia, andiamo al mare, alle feste, tutti uno attaccato all’altro, senza mascherina, mandando a quel paese il Covid.

Però, non mettiamoci a piangere se in autunno, ma forse già a fine agosto, la variante Delta del Covid farà decine di migliaia di nuovi positivi, come sta avvenendo ormai da giorni in Gran Bretagna, dove i nuovi contagi superano i 30 mila al giorno.

La tabella che oggi vedete in alto e segna gli attuali contagiati dal virus al 6 luglio in provincia di Alessandria, allora, potrebbe essere un triste ricordo…

Tante persone, tuttavia, sono come le cicale, cantano d’estate per poi piangere d’inverno, tanto le ferie le hanno fatte e – come recita un vecchio detto – passata la festa gabbato la santo!

La speranza, ovviamente, é quella di sbagliarci e che il Covid, miracolosamente possa sparire, ma logica e razionalità sembrano presagire tutto il contrario, e cioé un’impennata di contagi a settembre come avvenuto lo scorso anno, se non prima.

Certo si morirà di meno, certo ci saranno sintomi molto meno gravi, grazie ai vaccini, e tutti speriamo di non prendere o ri-prendere il Covid e, nel caso di sfiga, di far parte di quella parte di popolazione che non avrà sintomi.

Nel malaugurato caso, inoltre, sintomi o meno, speriamo di non entrare a far parte di quel 50% di popolazione (anche asintomatica) a cui il Covid lascerà cicatrici sui polmoni o porterà strascichi futuri come possibili malattie neurologiche o del cuore.

Non chiamateci menagrami perché questi sono dati pubblici che si trovano su internet e in particolar modo sulle riviste mediche internazionali…

Insomma, OCHIO. La pandemia non sembra finita, anzi!