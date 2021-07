Ricerca per:

Sabato 24 luglio, l’ensemble Dodecacellos diretto dal maestro Andrea Albertini offriranno al pubblico una serata dedicata ad Astor Piazzolla, musicista e compositore argentino famoso per il nuevo tango che si differenzia da quello tradizionale perché incorpora elementi presi dalla musica jazz e fa uso di dissonanze e altri elementi musicali innovativi. Il musicista, di cui si celebra quest’anno il centesimo anniversario della nascita, fu interpretato in Italia, tra gli altri, da Milva cantante scomparsa recentemente che registrò memorabili brani di Piazzolla.

Continua l’estate tortonese: sabato in scena i Dodecacellos