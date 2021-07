Il 14 luglio u.s., i carabinieri della Stazione Forestale di Triora hanno prestato soccorso ad un

ciclista in difficoltà durante un’escursione in mountain bike sulle Alpi liguri. L’uomo, un

cinquantenne originario della Lombardia, stava percorrendo in discesa l’impervio tratto di sterrato

del Colle di Garezzo, quando ha perso improvvisamente l’equilibrio e conseguentemente il

controllo della bike. I Carabinieri forestali, impegnati in servizio di vigilanza del territorio montano,

si sono accorti che qualcosa non andava e lo hanno prontamente soccorso prima che perdesse

conoscenza, facendo quindi giungere sul posto personale medico. Il ciclista riprendeva conoscenza

dopo l’intervento dei sanitari, che attribuivano il temporaneo malore all’eccessivo affaticamento.

Le Stazioni Carabinieri Forestali ampliano il concetto di “prossimità” che caratterizza da sempre

l’Arma dei Carabinieri, attraverso un controllo incisivo anche delle più impervie aree montane,

rendendo sempre più efficace il concetto di prevenzione.

Con la loro perfetta conoscenza della conformazione del territorio, i Carabinieri costituiscono

espressone di un’ Istituzione che, da sempre, mira a soddisfare l’esigenza di sicurezza dei cittadini

dalle grandi realtà urbane fino ai più piccoli borghi dell’entroterra ragione per cui il soccorso al

ciclista si è concluso con il lieto fine.