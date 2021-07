Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

In provincia di Alessandria Si può programmare una gita nella zona dell’Alto Monferrato e visitare due dei castelli più affascinanti dell’area: il castello di Rocca Grimalda e il castello di Morsasco. Entrambe dimore storiche private e attualmente abitate offrono una visita suggestiva che si snoda all’interno tra stanze secolari e all’esterno in giardini storici fioriti. Il castello di Rocca Grimalda offre visite guidate nel pomeriggio con tre turni: alle 15.00, alle 16.00 e alle 17.00. Il castello di Morsasco è aperto su prenotazione al 334 3769833.

Prosegue la rassegna Castelli Aperti che raccoglie nel suo circuito un patrimonio formato da castelli, palazzi, ville, torri, giardini, musei ed itinerari storici ed artistici diffuso su tutto il territorio piemontese. Il 25 luglio sono tanti i beni che apriranno le porte ai visitatori per una domenica all’insegna di arte e cultura.