Martedì 20 luglio prende il via l’iniziativa “Il Parco va in biblioteca, la biblioteca va al Parco”, inserita nel progetto Vivere il Po a Casale Monferrato, condotto in partenariato tra l’Ente-Parco e il Comune di Casale Monferrato e cofinanziato dalla Compagnia di San Paolo.

Si tratta di una serie di incontri, gestiti dalle guide del Parco e dedicati ai ragazzi e ai bambini accompagnati. Le guide illustreranno l’area protetta lungo il Po a Casale Monferrato, le buone pratiche di sostenibilità ponendo l’accento sui comportamenti ambientali di ciascuno di noi.

I cambiamenti stagionali e i cicli della natura saranno argomento delle proposte che si svolgeranno in parte presso la Biblioteca delle ragazze e dei ragazzi, in parte presso la sede dell’Ente-Parco o lungo il fiume.

Il 20 luglio, alle ore 17.00, presso la biblioteca delle ragazze e dei ragazzi “Emanuele Luzzati” – Castello di Casale Monferrato, ci sarà il primo appuntamento dal titolo TERRA TRA LE MANI a cura della guida Renza Baiardi.

C’è suolo e suolo: osserviamo strati e caratteristiche della parte più superficiale della terra, cui seguirà un laboratorio di manipolazione dell’argilla per la realizzazione di semplici oggetti.

Kit e materiali vari per le attività saranno forniti a tutti i partecipanti.

La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione.

Gli incontri saranno a numero chiuso: sono ammessi al massimo 7 bambini accompagnati da un adulto .

Saranno attuate le procedure anti COVID: obbligo della mascherina, igienizzazione delle mani, distanza di sicurezza, rilevazione della temperatura.

Info e prenotazioni:

e-mail biblioluzzati@comune.casalemonferrato.al.it

Tel. 0142-444302-444308-297

Sito web: www.comune.casale-monferrato.al.it/biblioteca-ragazzi

Pagina Facebook www.facebook.com/bibliotecaluzzati