Esco – Estate a Corte, la rassegna organizzata dagli Assessorati alla Cultura e alle Manifestazioni della Città di Casale Monferrato, anche per l’ultima settimana di luglio proporrà eventi e spettacoli per tutti i gusti.

Si partirà venerdì 30 luglio alle ore 21,30 nel cortile del Castello del Monferrato, dove a salire sul palcoscenico ci saranno i Modredak, la cover band che proporrà del buon rock con una piccola spolverata di metal. A regalare una serata di coinvolgente musica saranno Elena Amelio (voce), Giuseppe Abbenante (voce), Enrico Barbano (chitarra), Massimo Merlini (chitarra), Alessandro Rota (basso) e Claudio Memo (batteria).

Ancora musica, ma questa volta con un genere decisamente diverso, sabato sera: sempre alle 21,30 e sempre al Castello, protagonista del concerto sarà Lucio Battisti e la sua sterminata discografia. Ad esibirsi i Dmt, che proporranno Ancora tu, il tributo al cantautore di Poggio Bustone: Paolo Deregibus voce e chitarra, Marinella Miceli voce, Massimo Ghisoni chitarra e cori, Marco Ferrero batteria, Corrado Calvo tastiere e Davide Indalezio basso e cori.

Domenica, invece, appuntamento con il teatro: nel cortile di Palazzo Langosco (ingresso da via Cavour, 5), dalle ore 21,30 andrà in scena Chi non ride rode: una serata in compagnia dei più grandi umoristi del 900. A esibirsi alcuni allievi dei corsi di recitazione del Teatro della Nebbia, che proporranno, su un palcoscenico volutamente spoglio perché protagonista della serata sarà la parola, i brani di alcuni dei maestri dell’umorismo del XX secolo, come Marcello Marchesi, Ennio Flaiano e Woody Allen.

Nel salone Spalti e Torrioni del Castello del Monferrato, infine, sarà ancora possibile ammirare la collettiva L’ora di Mosca – Esperienza #02. Con il supporto dell’Associazione culturale Libera Mente – Laboratorio di Idee di Alessandria, la mostra espone le opere di undici artisti indipendenti: Aqua Aura, Giuliano Caporali, Loretta Cappanera, Elisa Cella, Andrea Cereda, Angelica Consoli, Nadia Galbiati, Marco Grimaldi, Alex Sala, Matteo Suffritti, Manuela Toselli. Orari: il sabato e la domenica dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00. Maggiori informazioni: www.loradimosca.it.

Info e aggiornamenti sulla kermesse estiva: www.comune.casale-monferrato.al.it/EsCo2021.

In settimana anche l’ultimo spettacolo della Stagione Teatrale Estiva all’Aperto prima della pausa di agosto: alle ore 21,00 di domani, martedì 27, sul palcoscenico allestito nel cortile di Palazzo Langosco (in caso di maltempo al Teatro Municipale) è infatti in programma L’amore segreto di Ofelia con Chiara Francini e Andrea Argentieri. Annullato invece, causa positività al Civid di alcuni musicisti, il concerto della Kazakh State Chamber Orchestra previsto per giovedì 29 luglio. I biglietti per lo spettacolo di domani sono disponibili online alla pagina www.vivaticket.com/it/venue/chiostro-santa-croce-langosco/512611061 oppure da Sassone Viaggi in via Saffi, 11.