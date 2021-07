Legambiente Circolo Verdeblu aps organizza il primo Campo di prossimità del Monferrato rivolto a agli amanti della natura e ai curiosi di ogni età, purché maggiorenni.

Il campo offre l’opportunità di partecipare come volontari ad attività di valorizzazione e recupero ambientale, di approfondimento e riscoperta del patrimonio storico e artistico vicino a casa.

Il Campo, che si svolgerà dal 23 al 29 agosto, non prevede costi di iscrizione salvo il tesseramento a Legambiente per la copertura assicurativa.

Sarà aperto agli adulti dai 18 anni in su, e coinvolgerà volontari di altre associazioni ed enti attivi sul territorio (OperOzzano, FIAB, e anche l’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese) che forniranno oltre al supporto pratico anche il prezioso contributo delle loro competenze.

L’area di intervento interessa i sentieri che uniscono il fiume Po (tratto casalese) e le colline di Ozzano: i volontari si impegneranno per migliorarne la fruibilità.

Su questa porzione di territorio si distribuiranno le attività nel corso della settimana: pulizia e ricognizione ma anche documentazione fotografica e scoperta delle piante e dei fiori presenti. Saranno previsti momenti ricreativi, luoghi di condivisione dei pasti (sempre nel rispetto delle norme igieniche di prevenzione del Covid19), escursioni e – soprattutto – si offriranno durante il campo occasioni di confronto sulle esperienze.



Per informazioni e prenotazioni si rimanda al sito volontariato.legambiente.it (codice: Prox20) e all’indirizzo info@legambientecasale.it