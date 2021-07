Schianto nella notte alla periferia di Tortona ed esattamente sull’ A/7 Milano – Genova fra Tortona e Castelnuovo Scrivia.

E’ accaduto poco dopo l’una di oggi, Giovedì primo luglio, in direzione Genova, quando, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto Tesla ha tamponato un furgone che trasportava valigie ed altro materiale dello stesso genere che si è sparpagliato sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona, gli agenti della Polizia stradale di Milano ovest, i soccorritori del 118 e il personale di vigilanza dell’autostrada, perché in seguito all’incidente stradale, la stessa é stata chiusa per oltre un’ora.

Secondo quanto é stato possibile apprendere nel tamponamento sono rimaste ferite in maniera non grave due persone, trasportate dalle ambulanze del 118 in ospedale per le cure del caso.

I pompieri tortonesi hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi collaborando con le altre forze dell’ordine alle operazioni connesse all’incidente, durate circa un paio d’ore.