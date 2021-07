Ormai succede da giorni: un’auto sfreccia a folle velocità in una strada stretta alla periferia di Tortona. La situazione é di grande pericolo che mette a repentaglio la vita delle persone.

“E’ un’auto – ci segn ala una lettrice – che da giorni terrorizza la strada dove abito passando a velocità folle. L’altro giorno per poco non investiva una persona in bicicletta.”

Succede in strada Viscarda alla frazione Passalalcqua di Tortona. “Qui c’è gente che passeggia, famiglie con bambini che camminano tranquilli – aggiunge la nostra lettrice e ogni tanto compare questo automobilista che transita a 100 Km all’ora in una strada locale, che però si immette poi su una strada provinciale. Le persone hanno paura anche ad uscire dal cancello di casa perché si rischia di trovarselo davanti lanciato a folle velocità.”

La nostra lettrice é riuscita a prendere la targa, poi ha controllato su internet, e, a quanto pare, non è nemmeno assicurato.

Così ha deciso di inviare una segnalazione alla Polizia municipale di Tortona. Secondo quando asserito si tratterebbe di una Fiat Punto seconda serie di colore azzurro metallizzato.

“Da giorni – ha riferito la nostra lettrice alla Polizia Municipale di Tortona – transita avanti e indietro nella strada comunale Viscarda. La guida è molto pericolosa, transita ad altissima velocità mettendo a repentaglio la sicurezza di persone, animali e cose. Vi invito ad effettuare tutti i controlli necessari.”