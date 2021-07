Non bastano quelli che in questo periodo si verificano nelle ore diurne, adesso gli incendi alla periferia di Tortona e nei paesi, si verificano anche nelle ore notturne.

E’ accaduto ieri sera, in concomitanza con la partita dell’Italia agli Europei di calcio, quando i Vigili del Fuoco di Tortona sono stati costretti ad intervenire in località Casoni, alla frazione Passalacqua di Tortona, per un incendio di sterpaglie domato in poco più di un’ora.

Il secondo intervento, invece, verso l’una di notte, in via Padre Michele a Carbonara Scrivia e anche in questo caso, per delle sterpaglie bruciavano.

Incendi che difficilmente si appiccano da soli e all’improvviso, specie nelle ore notturne, quando fa meno caldo.