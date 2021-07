Purtroppo, a causa delle avverse condizioni meteo previste per domani martedì 13 luglio la serata di Arena Derthona Jazz che prevedeva il concerto di Rita Marcotulli e Chiara Civello è rinviata a giovedì 15 luglio .

Contestualmente di comunica che lo spettacolo di prosa “Nonnetti” della Coltelleria Einstein è stato posticipato a venerdì 23 luglio. Nel ringraziare la Coltelleria Einstein per la sensibilità e la collaborazione dimostrate nel consentire di salvaguardare l’integrità del calendario delle serate di jazz, si coglie l’occasione per formulare i complimenti della Città di Tortona per il recente riconoscimento, tra i tanti già conseguiti, ottenendo ieri il “Premio Città di Vimercate” come migliore spettacolo nel “Vimercate Ragazzi Festival” (rassegna internazionale dedicata alle nuove generazioni) proprio con lo spettacolo “Nonnetti”.

NB: Per le due serate restano valide le prenotazioni già effettuate. Chi non potesse essere presente, a causa dello spostamento di date, è pregato cortesemente di darne tempestiva comunicazione alla biglietteria del Teatro Civico (tel. 0131-8205195 o 864297).

Ricapitolando quindi, gli appuntamenti di luglio nel Cortile Chiostro dell’annunziata con “E…Sstate d’Istanti”, oltre al concerto “Sinfonia a 4 zampe” previsto questa sera, lunedì 12 luglio, sono:

mercoledì 14, Arena Derthona Jazz 2021 con Danilo Rea – piano solo

giovedì 15, Arena Derthona Jazz 2021 con Rita Marcotulli e Chiara Civello

sabato 17, Sonic Factory Band con Singing Musical

lunedì 19, Arena Derthona Jazz 2021 con Gianni Coscia Trio e special guest Giorgio Li Calzi

martedì 20, Lodo Guenzi in "Uno spettacolo divertentissimo che non finisce con un suicidio" – Fondazione Piemonte dal Vivo

venerdì 23, Coltellerie Einstein in "Nonnetti"

sabato 24, Ensemble Dodecacellos – diretto da Andrea Albertini in " Milva & Piazzolla – cuore e anima del tango"

venerdì 30, "Giosuè e Peppino premiata coppia" nell'ambito della rassegna "Burattini, marionette e pupazzi in cortile" dell'Associazione "Peppino Sarina";

