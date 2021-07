Lunedì 5 luglio sono hanno preso il via le attività del Centro Estivo del Comune di Tortona che ha raccolto un notevole numero di iscrizioni: 182, suddivisi nelle diverse fasce di età.

Nido d’estate (0-2 anni), 29 iscritti; Bimbi Estate (3-5 anni) 80 iscritti; Estate Ragazzi e E state con NOI (6-14 anni) 73 iscritti in totale.

“Estate Ri-Creativa in Città 2021” si svolgerà per sette settimane, fino al 27 agosto (con sospensione nella settimana di Ferragosto, dal 16 al 20 agosto).

I progetti per le diverse fasce di età:

– Nido d’estate: 0-2 anni

Sedi: Asilo Nido Santachiara (piazzetta Gambara) e Arcobaleno (via Trento).

Attività: giochi, favole, atelier.

– Bimbi Estate (infanzia): 3-5 anni

Sedi: Polo educativo di via Trento-viale Kennedy.

Attività: giochi outdoor, favole, racconti, laboratori creativi.

– Estate Ragazzi (centro estivo primaria): 6-10 anni

Sedi: palestra di corso Cavour e palestra Coppi (viale Kennedy).

Attività: sport, giochi outdoor, uscite culturali, esplorazione del territorio, laboratori creativi, spazio compiti vacanze estive..

– E state con NOI (centro estivo secondaria primo grado): 11-14 anni

Sedi: palestra di corso Cavour e palestra Coppi (viale Kennedy).

Attività outdoor, esplorazione del territorio, uscite culturali, spazio compiti vacanze estive.

A beneficiare dell’iniziativa sono anche bambini, ragazzi e giovani con disabilità, BES e appartenenti a famiglie in disagio sociale, per i quali la forzata interruzione della scuola ha pesato ancora di più in termini di deprivazione sociale ed educativa. I progetti rivolti ai bambini fino ai cinque anni sono realizzati in collaborazione con ODPF Istituto Santachiara; quelle per bambini e ragazzi fino ai 14 anni, in collaborazione con la Cooperativa ORSA.

Da lunedì 12 luglio saranno avviate anche le attività estive organizzate con il Centro Giovani di Tortona e l’APS La Fenice che coinvolgeranno i ragazzi fra i 12 e i 18 anni per tre settimane fino al 30 luglio: la prima sarà la “Settimana dello Sport”, dedicata appunto al divertimento e allo sport; seguiranno la “Settimana dell’Arte” e la “Settimana con il Tappeto di Iqbal” dedicata allo svago e al gioco.