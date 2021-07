Un incidente stradale si é verificato alla periferia di Sale nella notte fra domenica a e lunedì, dopo che tanti tifosi hanno festeggiato l’incredibile vittoria dell’Italia ai Campionati Europei di calcio, malgrado una situazione critica in uno stadio con 60 mila tifosi contro che all’inizio della partita erano già in vantaggio.

Sono le cinque del mattino e lungo la ex statale 211 poco dopo il Comune di Sale e verso Pieve del Cairo un uomo di 53 anni si trova alla guida della propria Peugeot quando, per cause ancora in corso di accertamento, per de il controllo dell’auto e va fuori strada.

Sul posto arr9va l’ambulanza del 118, i Carabinieri della compagnia di Tortona e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tortona. Questi ultimi metteranno in sicurezza il mezzo, mentre l’uomo viene soccorso dai sanitari.

A prima vista vista, per fortuna, non sembra aver riportato ferite gravi