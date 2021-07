Il Comune di Novi Ligure presenta il progetto “#PARTECIPIAMO” finanziato dalla Regione Piemonte nell’ambito del Bando “Partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica dei territori” ai sensi della L.R. 16/1995 e delle politiche giovanili del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il progetto intende coinvolgere giovani amministratori di età inferiore a 35 anni o di nuova nomina in workshop giornalieri e workshop di formazione specialistica finalizzati ad accrescere la passione per il bene comune, l’impegno pubblico, l’etica valoriale nonché migliorare la qualità delle competenze dei partecipanti nelle materie strategiche per l’amministrazione pubblica locale anche in relazione alle richieste già espresse dal territorio.

Il percorso è stato pensato in favore dei nostri giovani amministratori locali (e a quanti in un futuro prossimo vorranno spendersi in questo ruolo), i quali intendono investire in un percorso di miglioramento delle loro competenze e conoscenze e ha l’obiettivo di fornire gli appropriati strumenti tecnici e concettuali per affrontare la propria mission politico-amministrativa e per sviluppare una visione del futuro e delle scelte politiche di medio periodo.

Si parte con il primo workshop gratuito di formazione specialistica “Bilancio Enti Locali” della durata di tre incontri a cura del Prof. Federico Fontana – Professore Associato di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Genova, che si terrà presso la Biblioteca Civica di Novi Ligure (via G. Marconi, 66) mercoledì 21, lunedì 26 e mercoledì 28 luglio dalle ore 17 alle 19.

Programma incontri:

mercoledì 21 luglio: il federalismo

lunedì 26 luglio: il sistema di bilancio degli enti locali

mercoledì 28 luglio: la gestione del bilancio degli enti locali

È possibile iscriversi entro e non oltre martedì 20 luglio. Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi al servizio Punto Giovani Tel. 0143/76246 int.2 – Cell. 3371570868 o scrivere alla seguente mail informagiovaninovi@gmail.com.