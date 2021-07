Da LUNEDÌ 12 LUGLIO parte il nuovo sistema di raccolta differenziata Porta a Porta a Gavi nel centro storico e nella zona residenziale limitrofa, mettendo così a regime tutto il Comune.

Si dovrà, quindi, esporre i nuovi contenitori provvisti di dispositivo elettronico/TAG, secondo le frequenze di raccolta indicate nel calendario che è stato consegnato a domicilio e che si può visionare e/o scaricare dal sito www.gestioneambiente.net, sezione “Servizi al tuo Comune”, insieme al manuale informativo sul nuovo sistema di raccolta differenziata e al depliant Dove lo butto?.

IMPORTANTE! Dal 12 al 17 luglio verranno rimossi i contenitori stradali, e dal 19 al 24 luglio saranno ritirati i vecchi contenitori nelle vie già servite dal Porta a Porta (sono da esporre su suolo pubblico, vuoti e impilati, la sera di domenica 18 luglio). Fino al 17 luglio si avrà, però, ancora la possibilità di esporre i vecchi contenitori così da svuotarli completamente (ma seguendo sempre il nuovo calendario dei passaggi di raccolta). Poi, dal 19 luglio vanno esposti solo i contenitori nuovi provvisti di dispositivo elettronico/TAG.

RITIRO IN PIAZZA. Chi non ha ancora ricevuto il kit dei nuovi contenitori e del materiale informativo per la raccolta Porta a Porta può ritirarlo:

sabato 3 luglio in Via Bosio incrocio via Parodi, ore 8.30 -13.30;

sabato 10 luglio in piazza Dante, ore 8.30 -13.30.

(In caso non fosse possibile caricare i contenitori nella propria autovettura, una squadra di operatori di Gestione Ambiente è a disposizione per consegnarli direttamente a casa).

Per qualsiasi informazione, domanda, dubbio è possibile contattare il Numero Verde gratuito 800.085.312, mandare una mail a: info@gestioneambiente.net, scrivere direttamente sulla pagina Facebook gestioneambientespa.