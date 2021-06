Ricerca per:

Continuano gli eventi a Sale dell’Accademia Musicale San Matteo in collaborazione con Gli amici di Santa Maria ed il patrocinio del Comune. Venerdì 2 luglio alle 21,15 nella bellissima chiesa di Santa Maria si esibirà il duo violino e pianoforte dei maestri Maurizio Cadossi e Giorgio Vercillo, entrambi docenti di corsi ordinari e masterclass dell’ Accademia San Matteo, concertisti di fama internazionale. La prenotazione al concerto è obbligatoria ai seguenti numeri :334 8018125 (Accademia San Matteo)335 344 107 (Comitato amici di Santa Maria) Foto di repertorio di Alessio Rebellato :Concerto in ricordo di Don Romeo 5 ottobre 2019 Chiesa di San Matteo Tortona