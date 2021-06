A Luglio Una new entry nelle degustazioni di Incontri DiVini, associazione no profit, un prodotto nuovo, il Vermouth!

Il Vermouth è un vino aromatizzato con una ricetta tipica di Torino, che è stata ripresa anche fuori piemonte, infatti in degustazione ci sarà un Vermouth prodotto nell’Oltrepo’ Pavese, dall’azienda Defilippi di Oliva Gessi

L’appuntamento è per domenica 11 luglio dalle ore 18,30 a Tortona, dal Salumaio di Piazza Erbe.

Sará un aperitivo dove, insieme al produttore Alessandro, si assaggerà il vermouth in purezza, a seguire il programma prevede la degustazione di un Pinot Nero Metodo Classico prodotto dalla cantina e per finire un cocktail con la miscelazione dei primi due ingredienti, in modo da poter conoscere la versatilità di questo prodotto!

Il tutto contornato con un taglierino e stuzzicherie preparate dal Salumaio. 🍸

Quota di partecipazione: 15€ a persona. Per i possessori della Tessera Sostenitore è prevista quota agevolata. Prenotazione obbligatoria. Numero massimo 20 persone.

Per partecipare contattate Incontri DiVini via whatsapp 3791851796 oppure via mail a info.incontridivini@gmail.com