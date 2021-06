La notizia ufficiale é arrivata dal Comune di Tortona, questa sera, venerdì 25 giugno, e lascia davvero di stucco perché per un solo paziente Covid vengono adottate tutta una serie di misure e prescrizioni che tengono impegnate diverse persone e un bel po’ di spazio.

“I dati sulla diffusione del contagio di oggi, venerdì 25 giugno, a Tortona – recita il Comunicato stampa del Comune – sono i seguenti: 5 le persone residenti in città che risultano positive al Covid-19 (-1 rispetto a lunedì scorso); in ospedale si trova un solo paziente positivo al Covid, ricoverato in terapia intensiva.”

Siamo rimasti interdetti nel leggere queste poche righe e ci siamo chiesti: per quale motivo Regione e Asl continuano a tenere aperto il reparto Covid all’ospedale di Tortona? Che senso ha per un solo paziente? Non potrebbe essere trasferito in qualche altra struttura?

Oppure dobbiamo pensare che per colta della variante indiana i vertici sanitari ipotizzano che già dalle prossime settimane ci sarà un aumento di persone ricoverate per Covid?