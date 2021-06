La protesta arriva da un nostro giovane lettore, con tanto di immagine che vedete in alto.

“Quasi tutti i giorni – dice – c’è chi parcheggia sopra le strisce uscendo dal Santuario, proprio sulle strisce dritte che vanno verso quel piccolo piazzale dove si mette il camion che vende la farinata. Con la scusa che non c’è parcheggio ti dicono che è solo per 5 minuti e intanto le strisce pedonali e le fermate dell’autobus vengono usate come parcheggio.”

“Per non parlare – aggiunge il nostro interlocutore – chi parcheggi sopra le strisce pedonali davanti all’ex negozio che vendeva articoli per animali sempre in corso Don Orione. Ho fatto questa segnalazione perché a Tortona per alcuni automobilisti è diventato proprio un vizio e lo vedono come normale farlo, violando sistematicamente il Codive della strada. Così non va.”