Le foto che vedete in alto sono soltanto alcune di quelle che ci ha inviato un lettore che è rimasto basito dalla maleducazione di alcuni tortonesi che hanno abbandonato questi rifiuti in mezzo alla strada.

E’ successo ieri nella zona tra viale Einaudi e via Fermi nella parte nord di Tortona. I rifiuto oggi non c’erano più e sono stati quindi portati via ma la situazione così non va perché non è certo l’unico caso.

Diverse sono le segnalazioni giunte in redazione che riguardano cestini dei rifiuti stracolmi di qualche “furbetto” che con lo scopo di risparmiare pochi spiccioli sul conferimento del rifiuto secco indifferenziati, rischia di andare incontro a salate multe.