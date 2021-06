Doppio intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona nella notte tra ieri e oggi, martedì 29 giugno.

Il primo si é verificato verso le 21, quando i pompieri tortonesi sono stati chiamati in località Casoni Raspa in via Vecchia per Alessandria nel Comune di Sale, per un incendio che si é sprigionato in un campo alla periferia del paese, dove stava bruciando la carcassa di un furgone ed altro materiale che si trovava nei pressi.

Dopo aver spento le fiamme in meno di un’ora, i Vigili del Fuoco di Tortona hanno cercato di individuare la causa che ha dato origine a tutto ciò e le ipotesi emersi potrebbero essere due: o un incendio doloso appiccato da qualcuno che voleva probabilmente divertirsi oppure, visto che a breve distanza è stato dato probabilmente fuoco a dei rifiuti vegetali visto l’erba bruciata, qualche scintilla che alimentata dal vento ha raggiunto l’automezzo.

Il secondo intervento, sicuramente molto diverso, anche dal punto di vista della dinamica, si é verificato verso le 2,40 di oggi nelle case popolari in via Giuseppe di Vittorio, a Tortona.

E’ accaduto che, secondo la prima sommaria ricostruzione, un uomo che abita in uno di quegli alloggi, aveva ospitato in casa sua un amico che stava dormendo. Lui invece é rimasto fuori casa fino a quell’ora, ma al momento di rientrare, l’amico non gli ha più aperto la porta.

L’uomo così é stato costretto a chiamare i Vigili del Fuoco di Tortona che grazie alla loro professionalità, hanno fatto irruzione nell’alloggio facendo così rientrare il proprietario tra le proprie mura domestiche.

Non sappiamo se il proprietario avesse dimenticato le chiavi a casa o le avesse con sé ma non ha potuto aprire la porta d’ingresso perché l’amico ha lasciato la sua chiave nella toppa, fatto sta che l’uomo ha fatto il possibile per farsi aprire senza riuscirci e il solo modo di rientrare in casa sua, a quel punto, era di dare l’allarme com’é successo.

Quando i pompieri sono entrati in casa hanno visto l’amico che stava benissimo e, a quanto pare, si é giustificato dicendo che stava dormendo e non ha sentito nulla.